Inundaciones en Nepal: llegan a más de 300 los muertos por la devastadora riada y hay 1400 desaparecidos

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a más de 300 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades en su paso por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi. Rajir Shrestha desde Kathmandu en Nepal y quien trabaja en turismo, dio detalles sobre lo que ocurrió allí al equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional.

"Durante los monzones la gente está preparada, pero en este caso fue diferente porque en un minuto bajó el agua de una forma tremenda. Llevó consigo personas, puentes, y casas. Cuando cavamos encontramos los cuerpos. Hay muchos que no podemos ubicar. Es una pena", dijo.

También han desaparecido muchos turistas porque el lugar donde el desastre ocurrió es un sitio de "turismo espiritual".