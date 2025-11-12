Inundaciones en municipios bonaerenses: "Estamos haciendo foco en recuperar la transitabilidad"

En un marco de emergencia por las recientes inundaciones que afectan a múltiples municipios bonaerenses, el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie, dialogó con Creer o reventar y expresó: "Estamos trabajando en las zonas de los municipios afectados, haciendo foco en recuperar la transitabilidad de la zona porque lo que está comprometido son los caminos rurales".

Hardie detalló que la asistencia incluye el envío de maquinaria, combustible, materiales viales y la instalación de centros logísticos en los distritos más complicados, con el objetivo de restaurar accesos, caminos rurales y facilitar la circulación de servicios esenciales. Según lo anunciado, la gestión contempla además un fondo especial nacional —hasta 1.900 millones de pesos— para atender los daños materiales producidos por las lluvias.

"La situación es compleja, estamos trabajando con las autoridades locales para solucionar esto que es inédito", enfatizó el funcionario.

Para los sectores productivos de la zona rural bonaerense también se prevé apoyo específico: créditos especiales, extensión de plazos para vencimientos impositivos, entrega de combustible para maquinaria vial, caños, piedras y demás elementos para la reparación de caminos y canales. Todo esto en simultáneo con la atención a emergencia habitacional u urbanística en los municipios urbanos afectados.