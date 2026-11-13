Inundaciones en el Litoral: el Gobierno monitorea la situación y son 4.500 los evacuados y autoevacuados

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó este jueves el Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes, en medio de las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, asociada al fenómeno de El Niño. Según el último relevamiento oficial, ya son 4547 las personas evacuadas y autoevacuadas en cuatro provincias del Litoral. El director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias Santiago Hardie en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional dio detalles sobre la situación.

"En Corrientes y Chaco tenemos el desborde de los ríos del Iguazú, del Paraná y del Paraguay, como producto de las lluvias que hubo en Brasil. Los ríos están altos por ese clima en el sur de Brasil. En Corrientes y Chaco están la mayor cantidad de evacuados; aunque de a poco los ríos van bajando lentamente", mencionó. "La situación mejora de a poco y no hubo grandes lluvias", agregó.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron recibidos por el gobernador Juan Pablo Valdés en el Comando Operativo de Emergencias: "Desde ahí trabajamos con todo el aporte del gobierno nacional. Seguiremos con el El Niño hasta pasado el mes de febrero. Se hace una labor conjunto a las provincias desde mayo y si bien la situación es compleja, en varios lugares los ríos van bajando".

"Aproximadamente son 4400 evacuados, distribuidos en 26 localidades de 4 provincias", detalló.