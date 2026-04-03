Inundaciones en el corazón productivo bonaerense: "Hubo complicaciones pero llegaron las soluciones"

En la región pampeana, la última semana de marzo tuvo lluvias intensas, concentradas en pocas horas, situación que altera la dinámica productiva y expone las limitaciones estructurales del territorio. En el centro de la provincia de Buenos Aires, localidades como Azul y Olavarría quedaron en el epicentro de un evento climático extremo. Hernán Mundo, en “Segundo Round” conversó con el periodista especializado, del sitio web Campo Industria, sobre el impacto que tiene para el agro y la vida cotidiana.

La lluvia récord que superó los 150 mm “impactó porque se esperaba que iba a llover pero no tanto”, dijo Darío Fariña.

A su vez, el periodista advirtió que “pegó durísimo en Recalde, al oeste de la ciudad de Olavarría”.

Respecto a la situación actual y las previsiones climáticas, precisó que “felizmente la lluvia ha parado, hay un sol espectacular que ayuda a secar, estamos bien”.

"Hubo complicaciones pero se trabajó bien desde la Municipalidad y llegaron las soluciones", resumió.