Inundaciones en Corrientes: ya son más de 350 evacuados y cayeron 600 mm en tres días

El director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes Bruno Lobinson en diálogo con el equipo de Creer o Reventar habló sobre las lluvias que se dieron en dicha provincia en los últimos días.

"Hay 353 evacuados y tuvimos un máximo de 450, si bien mejoró la situación, son días complicados. Cayó 600 mm en tres días. Tenemos inundados en la ciudad de Corrientes, y un reamente en San Luis del Palmar", describió.

Lobinson explicó que el tema sanitario "está controlado" y que la gente "está colaborando".