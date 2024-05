Inundaciones en Brasil: "hay pobladores que no quieren evacuar sus casas"

Patricia Graziottin es Profesora de Derecho Internacional y Coordinadora de Balcón de Migrante y Refugiado de la Cátedra Sergio Vieira de Mello de la Universidad de Passo Fundo.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, durante el programa Bajo El Mismo Sol, Graziottin brindó detalles de la dramática situación en esa región del vecino país. Advirtió que si no existieran las barreras, la tragedia habría sido tremenda. Las intensas lluvias en poco tiempo no tienen donde escurrir, ya que los ríos no tienen salid al mar, expresó. Hay pobladores que viven en medio del agua, en los pisos más altos de sus edificios y no quieren salir de allí.

Las inundaciones en Rio Grande do Sul provocaron cientos de muertes, desaparecidos, municipios evacuados y pérdidas millonarias. Es considerada la mayor inundación en la historia del país. El 80 por ciento de este estado está bajo las aguas.

Su ubicación geográfica, el avance del agronegocio y las mega represas lo hacen más vulnerable frente al cambio climático. La política pública que prioriza la rentabilidad del monocultivo provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y menor absorción en los suelos.