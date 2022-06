Intiman al Servicio Penitenciario a resolver falencias graves en Almafuerte

DESCARGAR

Así lo anticipó Elena Quintero, columnista del programa Muchas Gracias, quien comentó que “también hubo resolución respecto de las visitas, para que por lo menos un fin de semana puedan recibir visitas. Ya hay un habeas corpus resuelto en mayo y que no se le ha dado cumplimiento”, explicó la abogada.

Por otra parte, Quintero explicó que “seguimos con dos temas sin resolver desde hace años. Uno es el servicio de transporte que va para las penitenciarías porque tienen pocas frecuencias y horarios que no coinciden con las visitas. Por otra parte, el otro tema sin resolver son las condiciones en que se encuentran las visitas afuera ..Todo conspira para que ellos estén en peores condiciones” afirmó Quintero.

En otro sentido, Elena respondió una consulta de una oyente en relación a la mala praxis de algún abogado o abogada. “Se realiza ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados”.

También hay reclamos de las familias en relación a los tratos en las comisarías “llevan comida y no se la dan a la persona privada de libertad. Además se quedan con los DNI. En el fuero federal. No sé qué hacen con los DNI. Es muy frecuente…Nadie sabe dónde están esos documentos. El mayor reclamo es en el Valle de Uco”.

Respecto de las visitas de niños y niñas para ver a su padre o madre privados de la libertad, Elena Quintero aseguró que se debe garantizar el derecho de ambas personas. “Siempre se necesita la autorización del otro progenitor”, aseguró y “en caso de que no se autorice lo debe hacer un juez. Y es necesario recordar que las personas privadas de la libertad tienen suspendida la patria potestad”.