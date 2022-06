Intervista Maria Laura Serrano

Diplomatura in Studi e Gestione delle Istituzioni della Collettività Italiana in Argentina

In Rae abbiamo intervistato la Lic. María Eugenia Serrano, Coordinatrice -insieme al Lic. Fernando Collizzolli- della "Diplomatura in Studi e Gestione delle Istituzioni della Collettività Italiana in Argentina", realizzato dal Centro Alti Studi Italo Argentino (CIAAE) dell'Università di Buenos Aires (UBA).

In conversazione con Chelo Ayala ha spiegato che le iscrizioni sono aperte per Italo Argentini di età inferiore a 35 anni e che l'iniziativa è patrocinata dall'Ambasciata d'Italia in Argentina e sostenuta dalle 9 rappresentanze consolari del Paese. + informazioni: ciaae@uba.ar