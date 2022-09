Intervista allo sciatore Dominik Paris

Venerdì 9 settembre, Rae Italiano ha intervistato lo sciatore Dominik Paris, vincitore della medaglia di oro nel supergigante ai Campionati Mondiali di Are 2019 (Svezia) e una Coppa del Mondo nella stessa specialità. Paris si trova nella stazione sciistica Cerro Castor, vicino ad Ushuaia, in provincia di Tierra del Fuego.

Durante l'intervista, lo sciatore si è riferito alle piste della località sciistica ed alle attuali condizioni climatiche. Ci ha pure raccontato quante ore si allena al giorno, come passa il suo tempo libero e come fa per mantenersi in forma.

Paris ha descritto il rapporto con i colleghi e gli infortuni che spesso subiscono gli sciatori.

Infine, lo sciatore si è riferito al prossimo appuntamento importante.

