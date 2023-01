Intervista alla fotografa ed ambientalista Paola Marzotto

Venerdì 6 gennaio Rae Italiano ha intervistato telefonicamente la signora Paola Marzotto, che espone le sue fotografie nella mostra " Antarctica, Melting Beauty" che si tiene nel Museo Rally, in Uruguay.

Paola ci ha spiegato come nasce la mostra nella quale rispecchia un'Antartide romantica, poetica, dove ci sono paesaggi meravigliosi ma anche molto tristi. L'assenza di vita, di animali, rende desolato il paesaggio.

Con l'arrivo della pandemia, la fotografa ha capito che si può pensare con tristezza alla fine dell'Antartide. Ciò nonostante, gli esseri umani continuano ad ignorare la vicinanza del pericolo per la razza umana.

