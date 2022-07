Intervista all' imprenditore argentino Sebastián Bernárdez

​Venerdì 15 luglio Rae Italiano ha intervistato il Sig. Sebastián Bernárdez, titolare insieme ad Alejandro Bernárdez e Fabio Acampora della Dorrego Company che gestisce i ristoranti "El Porteño" in Italia.

Durante l'intervista, il Sig. Bernárdez ci ha raccontato quali sono le caratteristiche dei suoi ristoranti ed in quali città si trovano.

Recentemente, l'Argentina ha presentato la sua Marca País in Italia e i fratelli Bernárdez sono stati insigniti della targa "Argentinos en el Mundo", un riconoscimento non atteso ma molto gradito.

Sebastián ha descritto il profilo dei suoi clienti ai quali offre un pranzo o una cena a prezzi accessibili e si è riferito ai piatti più richiesti dal pubblico.

Infine, l'imprenditore ci ha raccontato cosa pensa di aver fatto bene sul piano professionale e quello che deve ancora migliorare.

