Intervista al giornalista e collega di Rae Italiano Marcelo "Chelo" Ayala

Giovedì 19 gennaio abbiamo intervistato il giornalista e collega di Rae Italiano Marcelo "Chelo" Ayala che si trova nella base Esperanza, in Antartide. Dagli studi di LRA36 Arcángel San Gabriele conduce il "Panorama Nazionale", un notiziario informativo, dalle 6 alle 7 di mattina.

Durante l'intervista, Chelo ci ha raccontato il viaggio fatto per arrivare in Antartide, la vita quotidiana che porta avanti in quel posto isolato, il lavoro che fa nello studio radiofonico, molto ben attrezzato.

Il giornalista si è pure riferito al clima in questo periodo dell'anno e agli effetti del riscaldamento globale sui ghiacciai. Ci ha anche informato che nella base dove lui temporaneamente abita si trova la scuola elementare "Raúl Alfonsín" ed un piccolo ospedale ben attrezzato.

Nel periodo estivo arrivano gli scienziati mentre durante l'anno la base è abitata da militari .