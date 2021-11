Intervista al drammaturgo e regista Francesco Callegaro

Giovedì 11 novembre abbiamo intervistato il drammaturgo e regista italiano che ha presentato a Buenos Aires lo spettacolo "se/es" ispirato al libro del 1973 dell'autrice ucraina-brasiliana Clarice Lispector.

Callegaro ci ha raccontato: "Quando ho lavorato il testo (Agua Viva di Clarice Lispector) per cercare di estrapolare una linea drammaturgica mi sono reso conto che "Si/è" è l'unica espressione che ripete più di una volta (...) e ho capito che era il centro del testo". Sulla performance dell'attrice Angela Babuin, Callegaro, ha spiegato che "c'è una fortissima sintonia o consonanza fra il modo in cui Clarice Lispector parla dello scrivere, in questa organicità della scrittura, di questa relazione vitale della parola che irrompe, e il modo in cui Angela Babuin pensa il movimento".

Callegaro ha un dottorato in filosofia politica presso l'Ecole des Hautes Etudes Sociales di Parigi, e insegna filosofia politica all'Universidad Nacional de San Martín in Argentina.

DESCARGAR

"Se/Es" si presenta ancora presso l'Aèrea Teatro di Buenos Aires il 21/11 e 28/11 con la regia di Angela Babuin e Francesco Callegaro/Danza: Angela Babuin/Video: Marco Lovisatti/Musica: Paolo Spaccamonti, feat Arbeit, Beauchap, Moro/Assistente alla regia: Catalina Briski/Sound Design: Javier Bustos/Voce Off: Karina Antonelli/Light Design: Adriàn Ruiz/Costumi e Cappello: Pasquale Napolitano/Realizzazione di costumi: Marìa Angela Cerruti