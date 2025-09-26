Intervista a Juan Pablo Padrevita

🍕 La pizza napoletana torna a essere protagonista a Buenos Aires con la quinta edizione del Campionato Scuola Pizzaioli, che si svolge il 27 e 28 settembre presso La Rural, nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo.

In un’intervista realizzata dal giornalista Chelo Ayala per Radiodifusión Argentina al Exterior, l’organizzatore Juan Pablo Padrevita, nipote di italiani e fondatore della prima scuola di pizza napoletana in Argentina, ha sottolineato l’importanza di questi eventi non solo come competizione, ma anche come occasione di incontro culturale e valorizzazione dell’italianità.

Quest’anno il campionato registra un record di 120 iscritti provenienti da 10 Paesi dell’America Latina, con un programma ricco di degustazioni, masterclass, show cooking e attività per bambini. Tra gli ospiti speciali figura il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano.

Fondamentale il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, guidato dal Console Carmelo Barbera, che accompagna l’iniziativa e rafforza il legame tra Italia e Argentina attraverso una delle tradizioni più amate al mondo: la pizza.