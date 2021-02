Intervino el Gobierno provincial y se levantó el paro de colectivos

El Gobierno provincial intervino en el conflicto que mantienen los choferes nucleados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público, realizando las gestiones correspondientes para que se levante el paro de colectivos que se inició ayer después del mediodía.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, indicó que la medida de fuerza se ha levantado luego de que “el gobernador, Juan Manzur, haya girado los 292 millones de pesos de la Nación destinados a saldar la deuda salarial de los trabajadores”. La funcionaria informó además que “también se les giró a las empresas el subsidio provincial”.

Respecto de la medida iniciada ayer por UTA, la titular de Gobierno y Justicia manifestó: “esto nos deja una reflexión amarga porque una gran cantidad de usuarios han quedado durante un día sin el servicio”, aseveró. Y agregó: “Esperamos que tanto empresarios como el gremio de UTA, ahora puedan ponerse de acuerdo y no generar estas medidas de fuerza que tanto perjudican a la gente”.

Por otro lado, Vargas Aignasse contó que durante el año 2021 lo pactado “es que desde Nación se va a asistir al transporte público de pasajeros con 2.000 millones de pesos y la Provincia lo hará con 1000 millones de pesos”. Para concluir, la ministra aclaró: “esto no es un subsidio a la empresa, es un subsidio al usuario para que la tarifa del transporte no aumente significativamente su valor. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando para darle solución a un conflicto que se padece desde hace varios meses y no queremos que se siga repitiendo”, cerró.

Política de Transporte a nivel nacional

El Gobierno Nacional implementa una política pública de distribución equitativa y federal en relación a los subsidios del Fondo Compensador para el transporte automotor de pasajeros. En este sentido, el Ministerio de Transporte de la Nación asistirá económicamente a la provincia de Tucumán durante todo el 2021 con aproximadamente 2 mil millones de pesos, y cuya primera cuota que fue en este caso de 292.800.000 pesos ya ha sido transferida el lunes 8 de febrero y retirada de la cuenta por parte de la Provincia. Durante los meses de febrero y marzo se depositarán dos cuotas más de 146.400.000 pesos cada una.

Durante el 2019, la provincia de Tucumán recibió por parte de la anterior gestión nacional solamente 674 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros. El año pasado, por decisión del Gobierno Nacional y del Ministro Meoni, se destinaron 1.600 millones de pesos, lo que equivale un incremento del 137 por ciento. Para este año, se continuarán aumentando los montos, en esta ocasión, para alcanzar una asistencia económica de 1.952.000.000 pesos, un incremento del 189% en relación con 2019.

A nivel nacional, es importante remarcar que durante todo el 2019 se depositó solamente 6.100 millones de pesos para todo el país. En 2020 el Estado Nacional, a través de la cartera conducida por Mario Meoni, destinó casi tres veces más que ese monto logrando una asistencia económica de 16.500 millones de pesos. Para este año corriente, el Ministerio de Transporte confirmó que se asistirá económicamente a las provincias con un monto de 20 mil millones de pesos.