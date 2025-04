Interpelaron a Guillermo Francos por el caso $LIBRA: "La oposición armó un circo"

La Cámara de Diputados realizó este martes su primera actividad de investigación sobre el caso $LIBRA mediante una sesión especial, donde el jefe de Gabinete Guillermo Francos acudió para responder un listado de preguntas.

Al respecto, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, dialogó con Creer o reventar y señaló que la oposición, particularmente el kirchnerismo, busca obtener rédito político mediante la promoción de esta comisión, utilizando el caso como una herramienta para atacar al oficialismo.

"Esto lo utiliza la oposición porque el kirchnerismo no tiene nada para decir del Gobierno: la economía está funcionando, el país está funcionando, los argentinos están mirando otra cosa", afirmó.

En ese sentido, cuestionó el rol de la oposición y expresó: "Armaron un circo de 10 horas de interpelación, todas las preguntan eran las mismas, quienes preguntaban hacían consideraciones personales y políticas y todas las preguntas tenían que ver con lo que habían leído en algún portal de Internet; realmente es muy poco serio, no tiene ningún sentido que venga algún ministro".

"No nos preocupa, el Presidente está seguro en esto y es un caso que no tiene trascendencia ni interés en la opinión pública ni en la gente. Al Gobierno no le preocupa", enfatizó.