Interna en el oficialismo: “Los exabruptos no están permitidos en política”

El fuego cruzado entre los sectores que responden al gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, interna que también se vive en Juntos por el Cambio en el marco de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el legislador José Luis Fernández (Frente de Todos) pidió mesura y dijo que en política no todo está permitido. “Estamos en un proceso de las PASO que en todos los partidos se ha dado la situación de que hay competencia, lo cual abre el espectro a toda la sociedad para que puedan elegir con mucha más exactitud entre los múltiples aspirantes que hay y a quienes considera que van a ser sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Me parece que es bueno para todos en la medida en que se respeten los códigos y se respeten las políticas. En política no todo es lícito, no todo está bien, no es cualquier cosa, los exabruptos siempre están fuera de lugar y tendríamos que tratar de discutir proyectos alternativos que tengamos respecto de lo que creamos que es mejor para la provincia y el país”, pidió el parlamentario.