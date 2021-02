El intercambio comercial cerró enero con un superávit de US$1.068 millones, 2,3% por encima de los US$ 1.044 millones registrados en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec).

Los ingresos por exportaciones aumentaron en términos interanuales 7,3% al sumar US$ 4.912 millones, mientras que las importaciones crecieron 8,7%, por un monto de US$ 3.844 millones.

En enero, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, India, China, Estados Unidos, Chile, Irán, Vietnam, Indonesia, Países Bajos y España, en ese orden, que en conjunto acumularon el 58,1% del total de ventas externas.

Por su parte, los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, España, Bolivia, Tailandia y Vietnam, que representaron el 70,2% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de enero correspondieron al comercio con India con US$ 344 millones; Irán US$ 198 millones; Chile US$ 187 millones; Indonesia US$ 147 millones; Países Bajos US$ 101 millones, Vietnam US$ 92 millones; Bangladesh US$ 79 millones, Argelia US$ 78 millones; Perú US$ 76 millones y Brasil US$ 63 millones. Los déficits más importantes se registraron con China US$ 584 millones; Alemania US$ 140 millones; Estados Unidos US$ 78 millones; Japón US$ 58 millones, México US$ 58 millones; Bolivia US$ 47 millones, Francia US$ 35 millones, Taiwán US$ 28 millones; Italia US$ 26 millones y Hungría US$ 19 millones.