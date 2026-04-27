Intento de atentado contra Trump: "La seguridad en este evento era más laxa de lo habitual"

Un tiroteo interrumpió la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, un evento que reúne a periodistas, funcionarios y al presidente de Estados Unidos, generando alarma y un fuerte impacto político.

El periodista de la agencia EFE Eduard Ribas, presente en el lugar, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y relató lo ocurrido, al describir que la situación obligó a evacuar rápidamente a los asistentes y activó un operativo de seguridad de máxima urgencia.

"Sucedió todo muy rápido, cuando empezaba el evento y de repente escuchamos los tiros bastante cerca de donde yo estaba sentado, cercano a la puerta. Nuestra reacción instantánea fue tirarnos al suelo, debajo de las mesas. Fue un susto para todos los que estábamos allí", relató.

Además, explicó que "el tirador se hospedaba en el hotel y cruzó el detector de metales que había en el salón y apareció por ahí corriendo. Aunque rápidamente lo apresaron, disparó e hirió a una persona".

"La seguridad en este evento era más laxa de lo habitual. En otros eventos hay que dejar las pertenencias en un lugar y pasan perros que huelen si llevas armas o explosivos. Esta vez podíamos entrar al hotel solo mostrando el ticket de la cena y luego pasando por el detector de metales", señaló Ribas.

El episodio ocurrió en el hotel donde se realizaba la cena, cuando un hombre armado intentó avanzar hacia el área del evento y se produjo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad.

El sospechoso, identificado como un hombre de 31 años, fue detenido en el lugar tras ser reducido por el Servicio Secreto, que evitó que ingresara al salón principal donde se encontraban el presidente y gran parte de su gabinete.

Durante el operativo, un agente resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que los asistentes fueron evacuados y resguardados dentro del edificio.

El presidente Donald Trump fue retirado del lugar sin sufrir heridas y posteriormente restó dramatismo al hecho, aunque el episodio volvió a encender el debate sobre la seguridad en eventos de alta concentración política.