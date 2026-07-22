Intenso temporal de nieve en la alta montaña de Catamarca

El histórico temporal de nieve mantuvo en alerta a la provincia, con intensas precipitaciones, frío extremo y temperaturas de hasta -27ª C, que derivó en el bloqueo de caminos, entre otras consecuencias. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el Director de Defensa Civil catamarqueño para conocer el estado de situación.

Walter Zárate explicó que se trató de un “temporal de viento blanco, mucha nieve” y precisó que “tuvimos que trabajar mas de 48 horas para el rescate de mineros”.

“No tenemos precedentes de este temporal que azotó la Puna de nuestra provincia, cordillera y precordillera”.

“Hemos tenido que trabajar por más de 48 horas en el rescate de un convoy minero con 14 personas que fue alcanzada por el temporal”, detalló.

“El clima va mejorando, en el día de hoy sin alertas” y pidió a quienes se encuentran en la provincia que “respeten las alertas meteorológicas cuando se emiten”.