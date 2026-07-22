Intensas lluvias en Chile dejan "63 mil damnificados, 13 muertos e innumerable cantidad de personas desaparecidas”

Miles de viviendas resultaron afectadas, se registraron cortes de agua y luz en el centro-norte, mientras otro sistema frontal avanza desde el sur y complica la respuesta. Hernán Mundo, en "Segundo Round", dialogó con el periodista corresponsal de la Cuarta región, la Serena, para conocer el estado de la situación debido a las intensas precipitaciones que afectaron a diez de las 16 regiones del país trasandino.

Rodrigo Chavez describió que, en este momento, “estamos pasando la tranquilidad, después de la tormenta" y explicó que "ha sido devastador”.

“Dicen que hace como cien años que no caía una cantidad similar de agua”.

Precisó que “han habido más de 63 mil damnificados, hay 13 fallecidos" y alertó que "aún hay innumerable cantidad de personas desaparecidas”.

“Hay zonas aisladas”, advirtió sobre el estado de la situación en muchas de las regiones más afectadas e insistió sobre el impacto de este temporal que definió como "desolador”.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, gracias al restablecimiento de la conectividad, el número de personas aisladas en el país bajó de 100.000 a unas 63.000.

Por otro lado, 3.300 se vieron damnificadas y 1.357 personas permanecen en albergues, la mayoría de ellas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

100 casas resultaron destruidas en su totalidad; 3.500 presentan daños mayores y alrededor de 20.000 registran afectaciones menores mientras que otras 1.700 aún deben ser evaluadas.

Los estragos causados por el temporal se concentraron al norte del país, principalmente por su geografía desértica carente de vegetación y suelos capaces de absorber los grandes volúmenes de agua que han caído durante las últimas horas.

En este escenario, el Gobierno decretó zona de catástrofe en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en Atacama.

Esta herramienta constitucional facilita la entrega de recursos de ayuda y el despliegue de organismos estatales para contener la emergencia.