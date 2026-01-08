Intensa agenda del presidente Milei: se reunió con una activista por los derechos humanos venezolana y directivos de una minera

En una de sus primeras actividades, el jefe del Estado mantuvo un encuentro con la activista por los Derechos Humanos y fundadora de la ONG Alianza por Venezuela, Elisa Trotta, se realizó en la Casa de Gobierno.

El Presidente estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet.

En declaraciones realizadas a la prensa después de la reunión, Trotta celebró la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Cuestionó el rol que adoptó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y manifestó que “es una realidad que tenemos que asumir, con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo”.

Pero aclaró que siente “tranquilidad de que Estados Unidos y los socios democráticos, como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que realmente está pasando en Venezuela”.

El Presidente recibió luego a directivos de la minera Vicuña Corp, alianza entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, también en la Casa de Gobierno.

En la reunión estuvo el canciller Pablo Quirno; Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente de BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp; y José Luis Morea, Country Director de Vicuña Corp en la Argentina.

Vicuña Corp impulsa el desarrollo de proyectos mineros de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó en diciembre pasado que BHP y Lundin Mining aplicaron al RIGI para su proyecto Vicuña.

En ese contexto, explicó que Vicuña “es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”.

Más temprano, Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid en la Casa de Gobierno.

Díaz Ayuso, referente del Partido Popular español, llegó a la Argentina proveniente de Uruguay.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

El Presidente se reunió con la titular de la comunidad de Madrid en dos oportunidades en esa ciudad, en 2024 y 2025.