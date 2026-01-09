Intensa actividad de Sandra Pettovello en misión a Singapur

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo encuentros con autoridades y referentes del sector productivo y educativo de Singapur; recorrió centros comunitarios e instituciones educativas y participó de actividades vinculadas a la innovación y la formación para el trabajo, en una visita oficial a ese país.

La agenda incluyó una reunión con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, para dialogar sobre el medio siglo de relación entre ambos países, las políticas de desarrollo de recursos humanos y la importancia de formar ciudadanos comprometidos.

La funcionaria compartió las prioridades del Gobierno del presidente Javier Milei y solicitó el apoyo de Singapur a la candidatura argentina de Rafael Grossi como próximo secretario general de las Naciones Unidas.

Asimismo, mantuvo un encuentro con el ministro de Trabajo de Singapur, Tan See Leng, durante el cual el funcionario destacó las políticas de capacitación continua para desarrollar el potencial de los trabajadores a lo largo de sus carreras y contribuir así a la economía nacional.

En materia educativa, dialogó con el ministro de Estado Senior de Educación y ministro

interino de Cultura, Comunidad y Juventud, David Neo, con quien conversó sobre las políticas implementadas por el Gobierno local dentro y fuera de las aulas para desarrollar el potencial de los estudiantes como buenos ciudadanos y construir una sociedad solidaria, cohesiva y segura.

Pettovello visitó el Centro Comunitario en Singapur para interiorizarse en el funcionamiento de centros barriales que impulsan la convivencia social, la recreación y la participación comunitaria, y recorrió el jardín de infantes Montessori “Superland”, que funciona en el mismo espacio.

Asimismo, estuvo en MOE Kindergarten de Tanjong Katong, un jardín de infantes dependiente del Ministerio de Educación de Singapur, donde conoció el enfoque pedagógico y las prácticas de educación inicial que se implementan en el país.

También, junto a funcionarios y autoridades locales, la Ministra visitó el Instituto Nacional de Educación, el Instituto Autónomo de la NTU y el Centro de Singapur para la Educación del Carácter y la Ciudadanía.

Los tres organismos forman parte del sistema educativo de excelencia del país asiático, con un fuerte foco en la formación docente, la innovación pedagógica y el desarrollo del capital humano.

Durante la recorrida se destacó el enfoque del sistema educativo de Singapur en los niveles inicial, primario y secundario, que prioriza la formación en valores.

Se intercambiaron visiones sobre la educación en civismo, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la promoción del respeto y la integridad de la persona como ejes centrales de las políticas destinadas a niños y familias.

Además, recorrió las instalaciones de la sede central del Instituto de Educación Técnica (ITE) de Singapur, que ofrece programas de educación profesional y capacitación técnica para mejorar la competitividad de la fuerza laboral en sectores clave de la economía.

Siguiendo con su agenda, Pettovello se reunió con el ministro de Desarrollo Social y Familiar singapurense, Masagos Zulkifli, con quien compartió e intercambió experiencias acerca de políticas destinadas a niños y familias.

Posteriormente, participó de una reunión informativa sobre la Agencia de Desarrollo de la Primera Infancia, organismo estatal encargado de regular, supervisar y desarrollar el sistema de educación y cuidado de la primera infancia en Singapur, que abarca a niños desde el nacimiento hasta los 6 años.

También formó parte de una mesa técnica con autoridades del Workforce Singapore (WSG), organismo del Gobierno de Singapur dedicado a fortalecer la empleabilidad y el capital humano, y aliado estratégico de SkillsFuture Singapore (SSG).

Por otro lado, participó de un almuerzo de trabajo con el ex Segundo Ministro de Educación de Singapur, Mohamed Maliki Osman, con quien conversó sobre el camino recorrido por Singapur desde su independencia hace 60 años, bajo el liderazgo inicial del entonces primer ministro Lee Kuan Yew, y las políticas que transformaron este pequeño país en un ejemplo mundial de estabilidad política y desarrollo económico.

Pettovello se reunió con la directora artística y coreógrafa singapurense Kavitha Krishnan, fundadora del grupo de bailarines con síndrome de Down Maya Dance Theater (MDT) y Diverse Abilities Dance Collective (DADC), y con el cónsul Santiago Martino, en la que se repasaron los logros en materia de educación especial en el marco de jornadas de clases de tango ofrecidas cada año a distintos grupos etáreos.

La Directora de MDT destacó la importancia de innovar ofreciendo clases de tango a espacios inclusivos, en lo que fue la primera colaboración realizada en esta materia con una

Embajada y a su vez manifestó su expectativa de que se pueda repetir la misma experiencia en el marco del “16th World Down Syndrome Congress” a ser realizado en

Buenos Aires en 2027.

La Ministra también recorrió el Museo Nacional junto a su curador principal, Daniel Tham, ahí participaron de la experiencia “Singapore Odyssea” y la exposición “Once Upon a Tide”.

Por último, encabezó un espacio de intercambio con la comunidad argentina que vive en

Singapur, para conocer más sobre sus experiencias laborales fuera del país.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recorrió en Singapur distintos puntos turísticos que recuperan la cultura argentina: Acompañada por Mauricio Nine, embajador argentino en el país, visitaron la escultura Fuelle (2024), del artista argentino Daniel Brandimarte en honor a Aníbal Troilo, una réplica de la obra emplazada en Buenos Aires.

Visitó la exposición itinerante "Dinosaurs of Patagonia" del Science Centre Singapore (SCS) curada por el Museo Egidio Feruglio de Trelew, donde se exhibe la réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido, donde mantuvo un encuentro con autoridades del SCS y la Universidad Nacional de Singapur (NUS).

Y en su recorrido por el Jardín Botánico Gardens by the Bay, junto al cónsul argentino Santiago Martino, pudo apreciar los invernaderos gigantes, jardines temáticos y flora de todo el mundo, incluyendo especies arbóreas de origen argentino.