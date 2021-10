Intendente destacó a Madres de Plaza de Mayo y Gómez Centurión lo echó

En el marco de un homenaje a Ex Combatientes de Malvinas en Carcarañá, el intendente Miguel Vázquez también resaltó a las Madres de Plaza de Mayo, pero los presentes en el acto –Juan José Gómez Centurión incluido– no lo dejaron terminar. “Hace 10 días, arriba de los pañuelos que había en la plaza pintaron escarapelas y decían en un video que hacían patria”, indicó en Nacional Rosario el mandatario de la vecina localidad del departamento San Lorenzo.

“Nosotros los volvimos a pintar. Llevamos una rosa blanca, pusimos cada una en un pañuelo y recibimos al señor Gómez Centurión, a pesar de las diferencias ideológicas”, indicó Vázquez en una entrevista con Buen día Susana (7 a 9 hs), y aclaró: “No había gente de Plaza de Mayo ni de Malvinas. Él vino con una comitiva de NOS, su partido político”.

Por último, el intendente carcarañense aseguró que durante el acto “nunca me sentí tan mal en mi vida al escuchar ese discurso” de los negacionistas de la última dictadura. “Homenajeábamos a las Madres de Plaza de Mayo, que no se tocan y no se merecen una falta de respeto tan grande”, cerró.