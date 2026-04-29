Inteligencia artificial y blockchain, claves en la transformación digital

El avance combinado de la inteligencia artificial y el blockchain marca un cambio profundo en la forma en que se organizan los procesos productivos, financieros y sociales a nivel global.

El especialista Sergio Mastrogiovanni dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó este escenario, al destacar que nuevas tecnologías están convergiendo para generar sistemas más eficientes, seguros y transparentes.

"Blockchain es una base de datos descentralizada, una red donde todos podemos transaccionar con todos, sin necesidad de que haya intermediarios ni pasamanos. No solo incluye a pagos, sino a cualquier cosa", explicó.

Con experiencia en el ámbito académico internacional, señaló que la automatización inteligente ya está modificando la forma en que se toman decisiones en empresas y organizaciones.

"Blockchain registra cada transacción que se hace en la red en la base de datos descentralizados. No la tiene que aprobar ningún ente ni figura gubernamental o central", señaló.

Esta combinación ya tiene aplicaciones concretas en sectores como las finanzas, la logística, la salud y las ciudades inteligentes, donde se busca mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.