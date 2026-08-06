Integrantes del Ensamble de Música de Cámara de Fuerza Aérea Argentina tocaron en vivo en Radio Nacional

Cristina Catsigyanis en flauta traversa, Gilda Lheritier en Oboe, Matías Borinelli en clarinete, y Mercedes Morello en fagot, integran el Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina visitaron el estudio de Nacional Am 870, donde hablaron de su trabajo y tocaron en vivo en Radio Nacional. Fueron convocados a realizar una gira por cuatro regiones de España, para llevar obras nacionales a auditorios de Galicia, Valladolid, Madrid y Barcelona. Conversaron con el equipo de Adrián Korol y hablaron en su programa de su repertorio y su arte.

Desarrollan una permanente creación de nuevo repertorio para el ciclo "Suenan Malvinas" invitando a compositores y compositoras argentinas a llevar a los auditorios las osadías de la gesta.