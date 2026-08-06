VISITA AL ESTUDIO

06/08/2026

Integrantes del Ensamble de Música de Cámara de Fuerza Aérea Argentina tocaron en vivo en Radio Nacional

Cristina Catsigyanis en flauta traversa, Gilda Lheritier en Oboe, Matías Borinelli en clarinete, y Mercedes Morello en fagot, integran el Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina visitaron el estudio de Nacional Am 870, donde hablaron de su trabajo y tocaron en vivo en Radio Nacional. Fueron convocados a realizar una gira por cuatro regiones de España, para llevar obras nacionales a auditorios de Galicia, Valladolid, Madrid y Barcelona. Conversaron con el equipo de Adrián Korol y hablaron en su programa de su repertorio y su arte.

Desarrollan una permanente creación de nuevo repertorio para el ciclo "Suenan Malvinas" invitando a compositores y compositoras argentinas a llevar a los auditorios las osadías de la gesta.