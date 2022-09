Insua arremetió contra Tinelli

Por Sergio Zarratea

Luego del video que se hizo viral donde el técnico de San Lorenzo, discute con la platea y le marca que en lugar de insultar a los jugadores le reclamen a Tinelli, el ex Presidente presentó un pedido de mediación al DT.

Hoy, Ruben Dario Insua, dio una conferencia de prensa donde se esperaba que baje el calor de la situación, pero lejos de eso, el entrenador arremetió contra el conductor de TV.

"No me molestó que haya tomado cartas en el asunto. Con Tinelli no tengo ni quiero tener buena relación. Al contrario, no tengo una buena opinión como individuo. Cuando las personas mayores tienen un problema, lo tiene que resolver entre ellos. Es de cobarde cunado vos dirimís un problema personal y le haces daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría".

"No tuvo coraje para resolverlo conmigo y lo tomó contra mis dos hijos. Es una opinión mía. Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie", agregó Insua.

Por último, el entrenador detalló sobre el origen del conflicto entre ambos: "Él se enojó conmigo por un episodio y me consta. Yo sé lo que piensa él de mi y él sabe lo que yo pienso de él. No le di importancia a su enojo. Sí a partir de que se metió con gente que yo amo, hasta el último día vamos a estar en veredas opuestas en el plano humano y personal".