Insostenible

Por Sergio Zarratea

El momento de San Lorenzo no tiene igual y la paciencia se terminó. Paolo Montero se puso plazo de 2 partidos, luego se arrepintió y salió a declarar que no se baja del barco. La realidad es que después de perder con River en El Monumental siguió siendo el DT del equipo, sólo porque había una fecha entresemana y el domingo viene Huracan y no es la idea de la dirigencia ir al Clásico con un técnico interino. Para resumen, el uruguayo es el "Chivo Expiatorio" de la CD ante el enojo de la gente.

El partido arrancó con un gol de Herrera y la tarde venía bien, pero con el correr de los minutos, una vez más, el equipo se fue quedando, y Lanús empezó a justificar dar vuelta el encuentro y llevarse los 3 puntos a la Fortaleza.

El enojo se hacía notar, pero era dirigido hacia Tinelli, Lammens, y el resto de los dirigentes, hasta que el cartel mostró el cambio, sale Herrera y entra Rosané. La gente explotó por la determinación de sacar a quien hizo el único gol, y todos los insultos a partir de allí tuvieron un sólo blanco, el de Paolo Montero.

Luego del encuentro, el DT, Cetto y Arreceygor estuvieron un largo rato reunidos en el vestuario. Por primera vez Montero no habló luego de un partido y todos se fueron sin hacer declaraciones.

La intención es que el entrenador esté el domingo sentado en el banco de suplentes frente a Huracán, y luego se decidirá. En principio, si Paolo Montero deja el cargo, Angel Bernuncio sería quien se haga cargo de manera interina hasta diciembre ¿esperando a Crespo?