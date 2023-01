Insisten en cuidar a infancias y lactantes ante las altas temperaturas

Ante las altas y constantes temperaturas, la pediatra e integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, Viviana Villarroel, insistió en cuidar a los lactantes, menores de seis meses de edad, quienes no deben estar en playas, ni piletas, ya que no regulan la temperatura corporal y pierden mucha hidratación. Mientras que mayores de un año pueden estar en piletas o playas, pero no expuestos al sol, y con todas las medidas de protección tales como protección solar, camisetas con protección, gorros. Además, puso énfasis en la importancia de completar el carné de vacunación.

Villarroel, explicó que los lactantes y los infantes tienen un mayor porcentaje de agua en su organismo, y esto los expone a una mayor perdida de líquidos con consecuencias en su salud, teniendo presente que dichas edades no regulan la temperatura corporal (menores de seis meses).

Por tal motivo, la especialista advirtió que los lactantes (menores de seis meses) no deben estar en playas y tampoco en piletas, teniendo presente las altas y constantes temperaturas que generan golpes de calor en los más vulnerables (infancias y adultos mayores). Sí deben estar en lugares frescos resguardados del calor y tomando el pecho la mayor cantidad de tiempo posible, para evitar un golpe de calor, que en muchas oportunidades es difícil percibir en los bebés.

En el caso de los mayores de seis meses, la pediatra mencionó que sí pueden estar en una pileta o en playas, pero no expuestos al sol y con todas las medidas de protección, tales como protección solar, ropa clara y liviana, gorros, y ofreciéndole agua todo el tiempo.

Villarroel, recordó que una deshidratación presenta síntomas como vómitos o diarreas. Y en los bebes se puede percibir una piel irritada y un llanto continuo, enrojecimiento en las axilas y pecho, piel pálida. En los niños más grande, que sí pueden expresar un malestar, se les nota la boca seca, sed intensa, pueden presentar calambres, nauseas, dolor de panza, vómitos, dolores de cabeza, lo que reflejaría un agotamiento por calor y cuando llegan al golpe de calor, la temperatura puede pasar a 39 grados, agitación, confusión y hasta convulsiones.

Vacunas

La pediatra recomendó completar los esquemas de vacunación y en cuanto a las dosis contra coronavirus, expresó la necesidad de vacunarse y así evitar los contagios.