Inseguridad: Una joven ciclista fue víctima de un violento robo

Acoso e inseguridad es lo que viven los y las ciclistas que transitan la ruta nueva Tartagal-Mosconi y son innumerables los hechos registrados hasta el momento. Esta vez la deportista Rocío Mireya Romero, fue víctima de un violento ataque por parte de dos sujetos que circulaban en moto e intentaron robarle el celular. Por el hecho sufrió una luxación de hombro.

Rocío relató a Radio Nacional Tartagal el terrible momento y denunció: “Tengo 8 años como ciclista, en todos esos años me pegaron chirlos en la cola, me pegaron patadas, hubo camionetas que me rozaron.[…] Varias veces fui a la policía a hacer exposiciones de las cosas que me pasaron, todo quedó en la nada. […]Las mujeres somos dueñas de salir solas. ”