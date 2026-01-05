Inseguridad en Córdoba: El intendente de Villa Allende dijo que el cierre nocturno de calles "es parte integral de un programa de seguridad"

El intendente de Villa Allende en Córdoba Pablo Cornet en diálogo con el equipo de Ramos Generales, se refirió al fallo que la Justicia otorgó a la municipalidad de dciha localidad ante un recurso de amparo colectivo presentado por vecinos, para que esa ciudad vecina de la Capital se convierta en la primera en cerrar algunas calles en horarios nocturnos con el argumento de prevenir la inseguridad.

"Villa Allende no está exenta de la inseguridad. Y hemos propuesto un programa integral de seguridad, con más cámaras, más rondines y corredores seguros. También cerrar los lotes vacíos, dentro de esos items está lo de cerrar con portones", explicó.

Cornet agregó que dejarían en Villa Allende los corredores seguros "con monitoreo de cámaras", aunque la intención es que algunos barrios con calles secundarias se cierren"por la noche para facilitar la tarea preventiva de la seguridad ciudadana". "Este es un cuerpo de agentes municipales con armas no letales y chalecos antibalas, pero no es que tienen el equipammiento de la policía. Sería algo complementario en términos de seguridad", agregó Cornet.