Inscripciones en el colegio Nacional: hubo protestas de padres y madres

Padres del colegio Nacional Bartolomé Mitre protestaron hoy en la puerta del establecimiento, debido a que las autoridades decidieron que tienen que abonar $4.000 para inscribir a sus hijos, y sostienen que esto no debería ocurrir ya que en 2020, que no hubo clases presenciales por la pandemia de coronavirus, se abonó una suma similar, la que debería valer para este año. “El año pasado pagamos una inscripción de $3.500, que tengo entendido que vale para este año por el tema de la pandemia. Pero esta señora (la rectora) nos quiere cobrar $4.000 porque dice que es no es válida la inscripción del año pasado.

Estos $4.000 van en concepto de seguro, cooperadora e inscripción. Aquí es obligatorio pagarlo o nuestros hijos se quedan sin asiento”, señalaron algunas madres que reclamaron en la puerta del Nacional.