Inocentes presos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales se centra en casos de personas inocentes que estuvieron detenidas e incluso condenadas por delitos que no cometieron.

A propósito de esto, conversaron con José Antonio Cáceres, un exoficial de policía bonaerense, preso desde hace más de seis años, acusado por homicidio calificado, delito que, según los documentos oficiales y su relato, no cometió.

“¿Qué más tengo que hacer para que la justicia lea y no prejuzgue por cosas del pasado de la policía ni por cuestiones ideológicas?” “Yo no vengo a pedir impunidad, vengo a pedir justicia y que alguien se siente y lea la causa”.

Para abordar estas problemáticas, Ecos Criminales también dialogó con el abogado Manuel Garrido, Presidente y Director Ejecutivo Innocence Project Argentina.

“Nuestra organización la creamos con Enrique Piñeiro, el cineasta. Reproduce los estándares y los métodos de trabajo de las organizaciones de inocencia en el resto del mundo”.

Citó tres pilares sobre los que se trabaja desde estos espacios: “defender los casos de inocentes, el trabajo educativo y promover reformas para mejorar el sistema judicial”.