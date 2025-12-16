Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

El Congreso de la Nación comenzó a debatir una iniciativa que propone un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes, al plantear un nuevo enfoque en los mecanismos de control y fiscalización impositiva. Se trata del denominado proyecto de Inocencia Fiscal, una propuesta que busca establecer el principio de que toda persona debe ser considerada inocente frente al fisco hasta que se demuestre lo contrario.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, dialogó en comunicación con Creer o reventar y remarcó que el proyecto apunta a revisar prácticas históricas del sistema tributario argentino, con el objetivo de equilibrar la balanza entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos en materia fiscal.

"El proyecto de Inocencia Fiscal es muy importante para el ciudadano de a pie, es la posibilidad de sacar los dólares de abajo del colchón sin que por eso sea prejuzgado como un delincuente. Es una ley que considera que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario", expresó.

La iniciativa plantea una modificación conceptual en la forma en que la administración tributaria analiza, controla y discute las obligaciones impositivas. En lugar de partir de la presunción de irregularidad, el proyecto propone que cualquier cuestionamiento del fisco esté sustentado en pruebas claras y procedimientos debidamente fundados, fortaleciendo las garantías legales del contribuyente.