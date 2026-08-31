Inocencia Fiscal 2: César Litvin destacó que “le da al ciudadano más seguridad jurídica y más confianza”

El abogado tributarista César Litvin analizó los principales cambios que introduce el proyecto conocido como Inocencia Fiscal 2, que cuenta con media sanción en el Congreso.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round, explicó que la iniciativa amplía el universo de contribuyentes que podrán acceder al régimen simplificado de Ganancias y modifica la relación entre el fisco y los ciudadanos.

“Inocencia Fiscal 2, que tiene media sanción, por un lado amplía la cantidad de contribuyentes que podrían entrar en este régimen simplificado del impuesto a las Ganancias”.

Además, sostuvo que la iniciativa busca darle al ciudadano “más seguridad jurídica, más confianza” para incorporarse al nuevo esquema.

Entre los principales beneficios, destacó que quienes opten por el régimen simplificado tendrán una declaración jurada “muy simple, muy sintética”, sin necesidad de informar movimientos patrimoniales como compras, ventas y consumos.

“Es la tendencia internacional en el mundo, yendo a declaraciones juradas muy simples”.

Otro de los puntos centrales es el denominado “tapón fiscal” o bloqueo fiscal. Litvin explicó que el contribuyente que cumpla correctamente con sus obligaciones de ahora en adelante podrá quedar protegido frente a revisiones sobre períodos anteriores.

“Empieza a pagar bien ahora y el organismo fiscal, si está satisfecho con lo que el contribuyente pagó, no puede meter las narices en todos los años no prescritos”.

El tributarista también se refirió a quienes tienen “dólares del colchón” no declarados

provenientes de actividades lícitas. Según explicó, el proyecto les permitirá incorporarlos al sistema formal “sin ningún tipo de consecuencia” y, fundamentalmente, “sin costo alguno”.

Litvin consideró que esto abre una oportunidad para que esos ahorros comiencen a generar rendimientos mediante distintas alternativas de inversión.

“Se viene una etapa donde se podrían usar esos dólares sin consecuencias”.

Además, aseguró que los derechos adquiridos a partir del bloqueo fiscal y de la incorporación de esos fondos al sistema no podrían ser desconocidos ante un eventual cambio de gobierno.

“Eso no puede ser alterado de ninguna manera”.

Finalmente, Litvin sostuvo que el espíritu de Inocencia Fiscal es fortalecer los derechos de los contribuyentes.