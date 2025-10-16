Inminente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó este jueves que en los próximos días se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre ambos países.

El diplomático explicó que el entendimiento se definió durante la reciente reunión en Washington entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones radiales, el diplomático calificó el encuentro como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes” para la relación bilateral y destacó la participación de las principales figuras del gabinete norteamericano.

“El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, señaló.

Oxenford evitó brindar detalles sobre el contenido del entendimiento, al explicar que firmó un acuerdo de confidencialidad, pero anticipó que el convenio “impactará de manera significativa en la cooperación económica y estratégica” entre ambos países.

“Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, dijo.

El embajador precisó que durante la visita oficial la delegación argentina participó en distintas instancias dentro de la residencia presidencial, incluidas reuniones en el Salón Oval, la Cabinet Room y una conferencia de prensa conjunta.

Entre los funcionarios estadounidenses presentes mencionó a Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefatura de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y al futuro embajador en la Argentina, Peter Lamelas.

Respecto de los cuestionamientos sobre una posible pérdida de soberanía, Oxenford subrayó que no existen condicionamientos ni cláusulas ocultas en el respaldo de Washington y afirmó que el vínculo bilateral se basa en el respeto mutuo.

“Veo a un país amigo que quiere ayudar a otro país amigo a progresar. Una Argentina próspera es buena para todos, para la seguridad regional, para Estados Unidos y para el mundo”, expresó.

Finalmente, el embajador anticipó que en los próximos meses comenzarán a verse los efectos de esta nueva etapa en la relación bilateral.

“La reunión entre Milei y Trump marcará el inicio de una cooperación renovada, con acuerdos en múltiples dimensiones que se irán conociendo próximamente”, concluyó.