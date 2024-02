A Confederação dos Trabalhadores da Educação (Ctera) anunciou uma greve de professores para segunda-feira (26/02), com mobilização em todas as províncias para exigir uma atualização salarial e a rejeição da eliminação do Fundo Nacional de Incentivo Docente.

Assim, a maioria das províncias do país, incluída a Capital Federal, terão um irregular início de ano letivo.