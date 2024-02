Início de ano escolar periga na Argentina

A Confederação dos Trabalhadores da Educação (Ctera) advertiu nesta quinta-feira (15/02) que "o início das aulas está em perigo" e reiterou seu pedido ao governo nacional para a "convocação urgente" do sindicato nacional dos professores, a poucos dias do início do ano letivo em todo o país.

"Chamamos a atenção do governo de Javier Milei para que convoque uma reunião e resolva esse conflito, e também dos governos provinciais para que façam o mesmo, caso contrário, o início das aulas está em perigo", alertou na manhã desta quinta-feira a secretária geral do sindicato, Sonia Alesso, em uma coletiva de imprensa na sede do sindicato, em Buenos Aires.

O presidente Javier Milei anunciou -também na quinta-feira- que nos próximos dias serão lançados "vouchers para a compra de material escolar, como forma de contenção para a classe média", bem como ajuda para lidar com o pagamento das escolas públicas.