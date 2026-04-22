Ingresó al Senado el proyecto del Gobierno para la reforma electoral

La Presidencia de la Cámara alta deberá determinar ahora a qué comisiones girará la iniciativa, con la certeza de que la de Asuntos Constitucionales será la cabecera en el tratamiento.

La Oficina del Presidente informó que el proyecto tiene por objetivo “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

La reforma plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que rigen en el país desde las elecciones de 2011 y que habían sido suspendidas por única vez para las de 2025.

El texto fue firmado por Javier Milei ni bien arribó a la Argentina desde Israel y contempla un total de 78 artículos que buscan modificar el Código Electoral de la Nación.

La propuesta del Poder Ejecutivo contempla dos textos que ya han sido enviados por el Gobierno nacional en ocasiones anteriores: la reforma para el fortalecimiento electoral de noviembre del 2024 que terminó suspendiendo las Primarias del 2025; y la ficha limpia que no alcanzó la mayoría absoluta en mayo del 2025.

Dividido en siete Títulos, el primero apunta a modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos e inhabilitar para ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales a personas condenadas en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de las elecciones nacionales.

Como novedad, en relación al proyecto que fracasó en 2025, tampoco permite la candidatura de personas condenadas por delitos dolosos.