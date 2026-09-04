¿Infracción o delito? Las graves consecuencias legales de circular con la patente oculta

El vocero del Observatorio Vial de CECAITRA (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) Facundo Jaime, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional, advirtió sobre "el conductor temerario". Estas conductas son sancionables y están "penadas por ley".

"Todas las microdiferencias que existen, entre los que las retiran, quienes le ponen una cinta roja o alguien que altera con pintura blanca alguna letra. En este accionar el conductor puede buscar impunidad. Pero ese conductor, puede dejar una víctima fatal y darse a la fuga", mencionó.

Jaime advirtió que en el Código Penal este acto significa una alteración de un documento público: "Hay dos articulos (293 y 289), que penan esto. El 289 plantea entre 6 meses y 3 años, por lo cual sería excarcelable y no de prisión efectiva. Pero el 293, ya habla de falsificación de documentos de automotores, plantea una pena de entre 3 y 8 años. Esto ya sería de cumplimiento efectivo".