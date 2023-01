El sub comisario Gustavo Sanchez Mut, sub director de Relaciones Institucionales dió un informe sobre el trabajo que viene llevando a cabo la policía luego del temporal que azotó la ciudad la noche del martes, mencionó las zonas mas afectadas y señaló que no hay reporte de victimas por el momento. Realizó una serie de recomendaciones a tener en cuenta en situaciones climatológicas como la vivida en las últimas horas.

Programa: Verano por Nacional

Conduce: Noelia Soria