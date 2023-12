Informe de los casos de dengue en la provincia

Desde la dirección de Epidemiología de la provincia se comunica la situación actual de los casos de dengue:" las últimas semanas tuvimos un aumento que fue bastante lento. El tema especial que tuvimos este año es que nunca dejamos de tener casos de dengue. Es el primer año que nos pasa esto, que nunca cesaron por completo los casos de dengue en todo el año. Y bueno, yo me hice cargo de la dirección esta semana nuevamente y estamos reclutando datos de todos lados y viendo otras maneras de notificación, porque la verdad es que había muy pocos casos y eso llamaba un poco la atención. Y ahora sí estamos con un mayor aumento, pero no porque hay más casos, sino porque está aumentando la notificación de los casos. Nosotros sabemos de muchas personas que se hacen el testeo, pero nadie notifica y nosotras no tenemos forma de enterarnos . Entonces por eso es importante hacerse el testeo y solicitar que el caso se notifique, porque nos dejan muchas denuncias, muchas personas que nos piden que vayamos a fumigar, que hagamos algo, pero si no tenemos nosotros el dato es imposible hacerlo. La única forma es a través de la notificación de los laboratorios y de los sanatorios y de los hospitales que nos van avisando los casos de dengue."

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

NOE MOREYRA- MARCE VAQUER