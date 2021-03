Informativo de tenis

🎾 El tenista bahiense Guido Pella, quien tuvo Coronavirus antes del torneo de Córdoba, se bajó del ATP500 de Acapulco y puso en duda su participación en el M1000 de Miami. “Recién ahora empiezo a entrenar y la verdad que me canso más de lo normal. Tuve una semana con síntomas muy fuertes de la enfermedad, con fiebre alta y mucho dolor en el cuerpo. No la pasé bien y no es tan simple recuperarse” señaló el bahiense.

🎾 El entrenador Leonardo Olguín dejó de estar en el cuerpo técnico de Diego Schwartzman, número 9 del ranking ATP. Olguín llegó cuando el jugador ganó su primer ATP, inclusive antes de Juan Ignacio Chela, pero ya desde principios de 2021 no trabajaba con el jugador. Ahora, quienes manejan la carrera del “Peque” buscarán un reemplazante para Olguín.

🎾 En la semana ddl 22 de marzo comenzarán los torneos internacionales en la Argentina. Habrá tres torneos en forma consecutiva para mujeres con 25 mil dólares en premios cada uno y puntos para el ranking WTA. Sucesivamente se jugará en el Buenos Aires Lawn Tenis Club, el Sport Club de Villa María, Córdoba y el Jockey Club cordobés. Luego de eso llegará, 16 y 17 de abril, la serie Argentina vs Kazajistán por la Billie Jean King Cup en la capital de la provincia mediterránea.

🎾 Después de no haber participacipado en la gira sudamericana de polvo de ladrillo, la semana que viene volverá al circuito de dobles el marplatense Horacio Zeballos, 5 del mundo en la especialidad. Jugará el campeonato de Acapulco junto al español Marcel Granollers, con quien el año pasado clasificó para el Masters.