Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, defende vetos para defender o equilíbrio fiscal // Universidades federais argentinas continuam mobilizadas contra veto do presidente Javier Milei // Brasil: ministro Moraes determina extradição de mais de 60 foragidos que estão na Argentina // Em Dia Mundial da Alimentação, governo Lula lança programas para erradicar a fome no Brasil // Na Bolívia, partidários do ex-presidente Evo Morales bloqueiam estradas em repúdio à sua possível prisão // Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair de hotel na Argentina // E, ainda, programetes com novidades da Cultura & Espetáculos e da Terra & Clima.