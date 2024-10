Informações da Argentina e da região

Governo da Argentina confirma que Presidente Javier Milei viajará ao Brasil para Cúpula do G20 // Presidente do BID apoia reformas de Milei e anuncia US$ 3,8 bilhões em créditos // Argentina registra inflação de 3,5 % em setembro // Apagão em SP: Tarcísio de Freitas pede extinção da concessão da Enel // Governo brasileiro propõe prisão em regime fechado para crimes ambientais // Com três gols e duas assistências de Messi, Argentina massacra Bolívia // E, ainda, programetes Direitos Humanos & Diversidades, Ciência & Tecnologia e Data Comemorativa: Rosita Quiroga (tango).