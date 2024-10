Informações da Argentina e da região

Oposição argentina não consegue reverter o veto de Javier Milei à lei de financiamento universitário // Força Aérea do Chile resgatou sete argentinos do Líbano // Chanceler Diana Mondino confirma que a Argentina não fará parte do bloco BRICS // Brasil: Anatel notifica operadoras para liberação do acesso ao X // México anuncia novo plano contra a violência // Bolívia adere à ação na Corte Internacional contra Israel por genocídio em Gaza // Festa literária internacional acontece até domingo em Paraty // Eliminatórias: Argentina enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira // E, ainda, programetes Cultura & Espetáculos, Direitos Humanos & Diversidades e uma Data Comemorativa: Pedro Laurenz (tango).