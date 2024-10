Informações da Argentina e da região

Milhares vão às ruas na Argentina pela universidade pública e contra ajuste de Milei // Governo permite privatização da Aerolíneas Argentinas // Congresso aprova mudança histórica na forma de votar na Argentina // X informa ao STF do Brasil que vai pagar R$ 28,6 milhões em multas // Marco temporal: após saída da Apib, Gilmar Mendes determina que MPI indique indígenas para conciliação // 'Me declarei culpado por ter feito jornalismo', disse Julian Assange ao Conselho de Europa // E, ainda, programetes com novidades da Ciência & Tecnologia e da Cultura & Espetáculos.

