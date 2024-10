Informações da Argentina e da região

Argentinos vão às ruas em defesa das universidades públicas // Maior confederação sindical da Argentina confirma participação na mobilização universitária // De acordo com dados oficiais, os pobres na Argentina estão ficando cada vez mais pobres // Quatro pessoas são presas na Argentina por supostamente financiar o Hezbollah // Ataque de mísseis do Irã contra Israel amplia tensão no Oriente Médio // Claudia Sheinbaum toma posse como presidente do México // Avião do presidente do Brasil voa em círculos e pousa em aeroporto no México // Argentina vence o Cazaquistão e classifica para semifinais da Copa do Mundo de Futsal // E, ainda, programete com questões de Direitos Humanos & Diversidades.

