Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu o salvadorenho Nayib Bukele: uma bilateral em meio de denúncias internacionais // Presidente da Argentina, Javier Milei, muda retórica e agora diz que China é “parceiro muito interessante” // Argentina tem segunda Marcha das Universidades Federais na quarta-feira // Brasil quer ampliar acordos comerciais com o México // Justiça do Brasil condena primeira pessoa por envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes //

Bolívia decreta 'desastre nacional' por incêndios florestais // ONU decide prorrogação por um ano de missão policial no Haiti // Cinema argentino ganha prêmios no Festival de San Sebastián // E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/RAE-Portugues.mp3