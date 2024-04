Informações da Argentina e da região

Paralisação, mobilização e 'entradas massivas' em órgãos públicos da Argentina // Contra cortes na educação pública, Argentina tem greve nacional de professores nesta quinta-feira // No Brasil, servidores públicos federais fazem paralisação por reajuste salarial //

Com acordo validado por Moraes, 102 réus do 8 de janeiro farão curso sobre Democracia e Golpe de Estado // Cruz Vermelha adverte que situação humanitária na Colômbia é 'preocupante' // Presidenta do Peru é alvo de busca e apreensão por omitir posse de relógios de luxo //

Papa pede cessar-fogo em Gaza e diálogo na Ucrânia // Epidemia de dengue na Argentina atinge seu pico de casos //

E, ainda, programete Turismo & Gastronomia.

